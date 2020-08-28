Стан Олексія Навального залишається тяжким, але без загрози життю.

За словами прес-секретаря Кіри Ярмиш, він досі перебуває у комі та підключений до апарату ШВЛ, але жодних прогнозів лікарі не дають.

Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются. Сейчас серьезной угрозы для жизни нет. Тем не менее прогнозов врачи по-прежнему не дают — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 28, 2020

Берлінська лікарня Шаріте повідомила, що наразі Олексій Навальний перебуває у стабільно тяжкому стані. Симптоми отруєння інгібіторами холінестерази зменшуються.

Також відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель щодня отримує інформацію щодо стану російського політика.

Отруєння Навального

Отруєння Олексія Навального сталося 20 червня. Його екстрено госпіталізували з аеропорту Омська, коли він летів з Томська до Москви.

Майже одразу він впав у кому, а російські лікарі повідомили про можливе порушення обміну речовин, внаслідок чого у Олексія Навального погіршився стан.

Наразі російський політик перебуває у німецькій клініці Шаріте, яка знаходиться у Берліні. Там 24 серпня підтвердили версію отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази.