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Україна закрила в’їзд іноземцям: коронавірус у світі 28 серпня

В усьому світі за останню добу майже 268 тис. людей захворіли на коронавірус, а загалом за станом на ранок 28 серпня – 24 356 619 жителів планети.

За час пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померла 829 861 людина, а одужали 15 924 352 пацієнти. Серед останнiх 3 122 846 – це жителі Бразилії, що є абсолютним рекордом.

Топ-країни за кількістю хворих Covid-19:

  • США – 5 863 363;
  • Бразилія – ​​3 761 391;
  • Індія – 3 310 234;
  • Росія – 972 972;
  • Південна Африка – 618 286.

Україна поки тримається на 26-му місці у глобальному рейтингу поширення коронавірусу – між Катаром і Болівією.

До речі, з 28 серпня вона закрила в’їзд для іноземців до 28 вересня, окрім деяких категорій громадян, на яких ця заборона не поширюється.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 180 595;
  • Бразилія – ​​118 649;
  • Мексика – 62 594;
  • Індія – 60 472;
  • Велика Британія – 41 564.

Коронавірус у світі

На ранок 27 серпня, згідно зі статистикою коронавірусу в світі, Covid-19 заразилися 24 088 692 людини. Добовий приріст в останні дні не спадає. Вчора теж було понад 268 тис. нових випадків.

На той момент зафіксовано 824 368 летальних випадків та 15,7 млн людей, які одужали після зараженння коронавірусом.

Фото: Dreamstime

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