В усьому світі за останню добу майже 268 тис. людей захворіли на коронавірус, а загалом за станом на ранок 28 серпня – 24 356 619 жителів планети.

За час пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померла 829 861 людина, а одужали 15 924 352 пацієнти. Серед останнiх 3 122 846 – це жителі Бразилії, що є абсолютним рекордом.

Топ-країни за кількістю хворих Covid-19:

США – 5 863 363;

Бразилія – ​​3 761 391;

Індія – 3 310 234;

Росія – 972 972;

Південна Африка – 618 286.

Україна поки тримається на 26-му місці у глобальному рейтингу поширення коронавірусу – між Катаром і Болівією.

До речі, з 28 серпня вона закрила в’їзд для іноземців до 28 вересня, окрім деяких категорій громадян, на яких ця заборона не поширюється.

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Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

США – 180 595;

Бразилія – ​​118 649;

Мексика – 62 594;

Індія – 60 472;

Велика Британія – 41 564.

Коронавірус у світі

На ранок 27 серпня, згідно зі статистикою коронавірусу в світі, Covid-19 заразилися 24 088 692 людини. Добовий приріст в останні дні не спадає. Вчора теж було понад 268 тис. нових випадків.

На той момент зафіксовано 824 368 летальних випадків та 15,7 млн людей, які одужали після зараженння коронавірусом.