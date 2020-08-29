Майже 40 тис. людей вийшло на марш у Берліні. Вимагали скасувати карантинні обмеження, які запровадили у країні на тлі пандемії коронавірусу. Поліція затримала понад 200 мітингувальників.

Учасники маршу не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок, повідомляє Die Welt.

– На жаль, у нас не було іншого виходу: ми звернулися до організатора демонстрації та повідомили йому, що мітинг буде розпущено поліцією. Всі вжиті раніше заходи не привели до дотримання приписів, – заявили у поліції Німеччини.

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Правоохоронці попереджали, що ігнорування епідемічних вимог учасниками акції може призвести до її розгону.

Німеччина посилили карантин

У Німеччині затвердила розмір штрафів за відмову носити маску в громадських місцях. У разі, якщо людина відмовляється від маски, їй доведеться заплатити штраф мінімум 50 євро.

Також заборонені до кінця 2020 року будь-які масові заходи.

Джерело: Die Welt