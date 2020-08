Майже 40 тис. людей вийшло на марш у Берліні. Вимагали скасувати карантинні обмеження, які запровадили у країні на тлі пандемії коронавірусу. Поліція затримала понад 200 мітингувальників.

Учасники маршу не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок, повідомляє Die Welt.

Правоохоронці попереджали, що ігнорування епідемічних вимог учасниками акції може призвести до її розгону.

BERLIN LIVE: The police are using pepper spray against protesters. #BerlinProtest #BerlinDemo pic.twitter.com/jeudj0d88L

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) August 29, 2020