Майже 40 тис. людей вийшло на марш у Берліні. Вимагали скасувати карантинні обмеження, які запровадили у країні на тлі пандемії коронавірусу. Поліція затримала понад 200 мітингувальників.
Учасники маршу не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок, повідомляє Die Welt.
– На жаль, у нас не було іншого виходу: ми звернулися до організатора демонстрації та повідомили йому, що мітинг буде розпущено поліцією. Всі вжиті раніше заходи не привели до дотримання приписів, – заявили у поліції Німеччини.
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Правоохоронці попереджали, що ігнорування епідемічних вимог учасниками акції може призвести до її розгону.
BERLIN LIVE: The police are using pepper spray against protesters. #BerlinProtest #BerlinDemo pic.twitter.com/jeudj0d88L
— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) August 29, 2020
Live feed of Berlin Protests against mandatory masks, tests, vaccines and lockdowns.#BerlinProtest #BerlinProtests @planetjedward @Jimcorrsays https://t.co/Y3TfhSai0U
— An Síbín ???? (@SibinLive) August 29, 2020
Німеччина посилили карантин
У Німеччині затвердила розмір штрафів за відмову носити маску в громадських місцях. У разі, якщо людина відмовляється від маски, їй доведеться заплатити штраф мінімум 50 євро.
Також заборонені до кінця 2020 року будь-які масові заходи.
Джерело: Die Welt