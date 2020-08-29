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Факти / Світ

Лукашенко – нелегітимний: Міхалок підтримав протести у Білорусі

Білоруський музикант, фронтмен гуртів Ляпіс 98 і Brutto Nostra Сергій Міхалок підтримав протести та закликав владу провести нові вибори президента.

Він також засудив силове придушення протестів і на 20 день мирних демонстрацій записав відеозвернення.

На початку відео музикант зачитав вірш білоруського поета Янки Купали про свободу, а потім заявив, що він та гурт Brutto не визнають офіційних результатів виборів.

– Ми не признаємо офіційні результати виборів у 2020 році. Вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих, демократичних виборах, — наголосив Міхалок.

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Він розкритикував силове придушення протестів, назвавши силовиків скаженими псами.

– Ті, хто підняв руку, мають сидіти на лавці підсудних і мають сидіти за гратами, — наголосив він.

А нещодавно музикант опублікував у соцмережах кліп Родны край на пісню Brutto. На відео немає супровідного тексту, лише представлений відеоряд.

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