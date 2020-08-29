29 серпня у світі 24,9 млн підтверджених випадків коронавірусу, за добу – майже 285 тис. нових хворих.

Нині у світі майже 6,8 млн активних випадків Covid-19.

За час пандемії 841,3 тис. людей померли від вірусу, одужати вдалося понад 17 млн особам.

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Країни-лідери за кількістю хворих на коронавірус:

США – 6 096 235;

Бразилія – 3 812 605;

Індія – 3 463 972;

Росія – 980 405;

Перу – 629 961.

Південну Африку у цьому антирейтингу змінила Перу. Україна з 114 497 підтвердженими випадками Covid-19 посідає 26 місце у списку.

Країни, де найбільше летальних випадків:

США – 185 901;

Бразилія – ​​119 594;

Мексика – 63 146;

Індія – 62 713;

Велика Британія – 41 486.

Країни з найбільшою кількістю тих, хто одужав:

США – 3 375 838;

Бразилія – 2 976 796;

Індія – 2 648 998;

Росія – 798 466;

Південна Африка – 533 935.

Карантин у світі

Світ знову починає зачиняти кордони через ускладнення епідситуації. Про таке рішення повідомив уряд Польщі, однак Україна поки не входить у список країн, громадянам яких заборонили в’їзд. Натомість Фінляндія обмежила можливість перетину кордону українськими заробітчанами.

Коронавірус у світі

За статистикою коронавірусу у світі 28 серпня, на планеті майже 24,4 млн. людей захворіли на Covid-19.

За час пандемії від ускладнень померло 829,8 тис. людей.

Одужати вдалося майже 16 млн пацієнтам.