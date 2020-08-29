29 серпня у світі 24,9 млн підтверджених випадків коронавірусу, за добу – майже 285 тис. нових хворих.
Нині у світі майже 6,8 млн активних випадків Covid-19.
За час пандемії 841,3 тис. людей померли від вірусу, одужати вдалося понад 17 млн особам.
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Країни-лідери за кількістю хворих на коронавірус:
- США – 6 096 235;
- Бразилія – 3 812 605;
- Індія – 3 463 972;
- Росія – 980 405;
- Перу – 629 961.
Південну Африку у цьому антирейтингу змінила Перу. Україна з 114 497 підтвердженими випадками Covid-19 посідає 26 місце у списку.
Країни, де найбільше летальних випадків:
- США – 185 901;
- Бразилія – 119 594;
- Мексика – 63 146;
- Індія – 62 713;
- Велика Британія – 41 486.
Країни з найбільшою кількістю тих, хто одужав:
- США – 3 375 838;
- Бразилія – 2 976 796;
- Індія – 2 648 998;
- Росія – 798 466;
- Південна Африка – 533 935.
Карантин у світі
Світ знову починає зачиняти кордони через ускладнення епідситуації. Про таке рішення повідомив уряд Польщі, однак Україна поки не входить у список країн, громадянам яких заборонили в’їзд. Натомість Фінляндія обмежила можливість перетину кордону українськими заробітчанами.
Коронавірус у світі
За статистикою коронавірусу у світі 28 серпня, на планеті майже 24,4 млн. людей захворіли на Covid-19.
За час пандемії від ускладнень померло 829,8 тис. людей.
Одужати вдалося майже 16 млн пацієнтам.