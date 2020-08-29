Вчені заявили про нову теорію появи води на Землі

У Франції висунули гіпотезу, що у надрах Землі могло бути достатньо порід для утворення води на всій планеті.

Таким чином, французькі вчені піддали сумніву теорію про позапланетне походження води, йдеться у їх дослідженні, яку опублікували у журналі Science.

Згідно з попередніми дослідженнями, Земля утворилася з дисків газу та пилу і в достатній близькості до Сонця, щоб на планеті не могло бути льоду. Тому науковці висловили теорію, що вода на Землі з’явилася з часом, а занесли її метеорити, багаті на водні матеріали.

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Французькі науковці ж стверджують, що хімічний склад метеоритів не схожий на гірські породи Землі, а отже, малоймовірно, що вони могли принести воду на планеті.

Вчені вивчили метеорити, які за хімічним складом більше відповідають породам Землі. Науковці дослідили, чи здатні вони виробити воду. Виявилось, що ті, які можуть теоретично нести воду – лише 2% серед усіх інших метеоритів.

Дослідники взяли 13 частин породи з надр Землі та детально вивчили їхній склад. Виявили, що у породи є достатньо водню, щоб забезпечити Землю втричі більшою кількістю води, ніж є зараз в океанах.

Забруднення океанів

Світ чекає велика глобальна проблема через забруднення океанів масками і флаконами з-під антисептиків.

Пляжі і океани піддалися справжньому цунамі відходів із захисних масок, рукавичок, флаконів з дезинфікуючим засобом для рук і упаковок продуктів харчування.

Джерело: Science