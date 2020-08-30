PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кількість нових випадків стрімко зростає: коронавірус у світі 30 серпня

30 серпня у світі 24 996 456 млн підтверджених випадків коронавірусу.

За час пандемії 842 499 тис. осіб померли, одужати вдалося понад 17 509 747 млн пацієнтам.

Країни-лідери за кількістю хворих на коронавірус:

  • США – 5 961 094;
  • Бразилія – 3 846 153;
  • Індія – 3 542 733;
  • Росія – 982 573;
  • Перу – 629 961.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше летальних випадків:

  • США – 182 761;
  • Бразилія – 120 262;
  • Мексика – 63 819;
  • Індія – 63 498;
  • Велика Британія – 41 585.

Країни з найбільшою кількістю тих, хто одужав:

  • США – 3 408 799;
  • Бразилія – 3 006 812;
  • Індія – 2 713 933;
  • Росія – 804 383;
  • Південна Африка – 536 694.

Україна з 116 978 підтвердженими випадками Covid-19 займає 26 місце в списку.

Карантин у світі

Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком країн червоної зони. До неї входить і Україна.

Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.

Коронавірус у світі 29 серпня

За статистикою коронавірусу в світі 29 серпня, на планеті 24,9 млн людей захворіли на Covid-19. За час пандемії від ускладнень померли 841,3 тис. осіб.

Одужати вдалося майже 17 млн пацієнтам.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка