30 серпня у світі 24 996 456 млн підтверджених випадків коронавірусу.

За час пандемії 842 499 тис. осіб померли, одужати вдалося понад 17 509 747 млн пацієнтам.

Країни-лідери за кількістю хворих на коронавірус:

США – 5 961 094;

Бразилія – 3 846 153;

Індія – 3 542 733;

Росія – 982 573;

Перу – 629 961.

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Країни, де найбільше летальних випадків:

США – 182 761;

Бразилія – 120 262;

Мексика – 63 819;

Індія – 63 498;

Велика Британія – 41 585.

Країни з найбільшою кількістю тих, хто одужав:

США – 3 408 799;

Бразилія – 3 006 812;

Індія – 2 713 933;

Росія – 804 383;

Південна Африка – 536 694.

Україна з 116 978 підтвердженими випадками Covid-19 займає 26 місце в списку.

Карантин у світі

Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком країн червоної зони. До неї входить і Україна.

Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.

Коронавірус у світі 29 серпня

За статистикою коронавірусу в світі 29 серпня, на планеті 24,9 млн людей захворіли на Covid-19. За час пандемії від ускладнень померли 841,3 тис. осіб.

Одужати вдалося майже 17 млн пацієнтам.