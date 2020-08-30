30 серпня у світі 24 996 456 млн підтверджених випадків коронавірусу.
За час пандемії 842 499 тис. осіб померли, одужати вдалося понад 17 509 747 млн пацієнтам.
Країни-лідери за кількістю хворих на коронавірус:
- США – 5 961 094;
- Бразилія – 3 846 153;
- Індія – 3 542 733;
- Росія – 982 573;
- Перу – 629 961.
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Країни, де найбільше летальних випадків:
- США – 182 761;
- Бразилія – 120 262;
- Мексика – 63 819;
- Індія – 63 498;
- Велика Британія – 41 585.
Країни з найбільшою кількістю тих, хто одужав:
- США – 3 408 799;
- Бразилія – 3 006 812;
- Індія – 2 713 933;
- Росія – 804 383;
- Південна Африка – 536 694.
Україна з 116 978 підтвердженими випадками Covid-19 займає 26 місце в списку.
Карантин у світі
Молдова дозволила в’їзд на свою територію іноземним громадянам, за винятком країн червоної зони. До неї входить і Україна.
Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.
Коронавірус у світі 29 серпня
За статистикою коронавірусу в світі 29 серпня, на планеті 24,9 млн людей захворіли на Covid-19. За час пандемії від ускладнень померли 841,3 тис. осіб.
Одужати вдалося майже 17 млн пацієнтам.