У Білорусі силовики готуються до 22-го дня протестів проти правління нинішнього президента Олександра Лукашенка.

На під’їздах до площі Незалежності у Мінську вже стоять автозаки, водомет і машини з рулонами колючого дроту. Саму площу перекрито огорожами, біля них стоять люди у формі.











У Мінську новий протест: силовики перекрили площі, увімкнули гучну музику / 3 фотографии

На площі Перемоги в Мінську дуже голосно грає музика. Тут стоїть станція ЗС-82 на базі розвідувально-дозорної машини БРДМ-2, яка видає звук. Недалено від площі, біля музею, розмістилися вантажівки з військовими.

Площу Перемоги і Жовтневу площу також обгородили турнікетами. На останній перед огорожею ще й встановлено водоналивні блоки.

Крім того, військові встановили турнікети за периметром стели Мінськ – місто-герой.

Силовики діють і в Бресті, у цьому місті почали виставляти огородження. На кожному перехресті стоять співробітники ДАІ, повідомляють очевидці.

Люди вийшли на вулиці 30 серпня

У неділю люди вже вийшли протестувати – частина людей рухається Партизанським проспектом у бік центру. Біля станцій метро Міхалово і Пушкінська також збираються люди з БЧБ-прапорами.



















У Мінську новий протест: силовики перекрили площі, увімкнули гучну музику / 5 фотографий

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Протести в Мінську

Результати президентських виборів 9 серпня масово були не сприйняті громадянами Білорусі, які вийшли на протести із закликом до перевиборів.

Лукашенко зі свого боку відмовився йти на поступки і заявив про змову Заходу з метою його повалення.

Щоденні протести в Білорусі супроводжуються затриманнями людей і журналістів.

Щонайменше три людини загинули і сотні були поранені у результаті зіткнень між протестувальниками і силовиками. Близько 7 тис. осіб були заарештовані.

Особливо багатолюдні акції проходять у вихідні дні.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by