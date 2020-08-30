У Норвегії на приватній вечірці 25 осіб отруїлися чадним газом

У столиці Норвегії Осло 25 осіб госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом.

Поліція міста повідомила, що місце приватної рейв-вечірки, де й відбулося отруєння, було знайдено випадково.

Правоохоронці зустріли двох чоловіків, які попросили терміново викликати швидку: згодом до бункера, у якому проходила вечірка, приїхали медики та рятувальники.

Читайте: 515-метровий стіл та тисячі людей: у Празі влаштували прощальну вечірку коронавірусу

Обставини потрапляння до бункера чадного газу встановлюються. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Загалом на приватній рейв-вечірці були присутні майже 200 осіб.

Станом на 30 серпня у Норвегії зафіксовано 10 630 випадків коронавірусу, летальних випадків – понад 200.

Протести у Німеччині

Наприкінці серпня у Берліні пройшов багатотисячний мітинг проти продовження карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Внаслідок сутичок з поліцією було затримано понад 200 мітингувальників.

Серед вимог, які діють у Німеччині – штраф €50 за відмову вдягнути маску у визначених місцях, а також повна заборона на проведення масових заходів до кінця 2020 року.