13:15 -

Додаткові сили правоохоронців зосереджені поблизу площі на з’їздах з проспекту Незалежності під мостом, в створі вулиці Московської. Там припарковані десятки вантажівок з ОМОНом, кілька швидких, а також броньовані водомети, обладнані клиноподібними металевими щитами на передньому бампері для розгону масових заворушень.

Також силовики підготували загородження з колючого дроту, які використовується для перекриття проїжджої частини і проходу людей.

Колючий дріт згорнуто в котушки, які розміщені в причепах, припаркованих біля будівлі Білоруського державного університету.

Прохід по мосту також закритий. На пішоходах встановлені огорожі і чергує міліція.

У центр міста знову введені військові. Вони екіпіровані бронежилетами і касками, у кожного з них сумка з протигазом і автомат Калашникова.

За свідченням очевидців, як і минулої неділі десятки вантажівок з військовими розквартирувалися в парку біля музею Великої Вітчизняної війни на проспекті переможців, взяли в кільце будівлю музею і стелу Мінськ-місто-герой. Також у сквері розташувалися автомобілі зв’язку, розгорнуто штаб.

Співробітники ДАІ вимагають від автолюбителів проїжджати повз музей без зупинки.