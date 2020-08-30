Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Співробітники силових білоруських структур припиняють несанкціоновану акцію опозиції в центрі Мінська.
Як повідомляють очевидці, площа Незалежності в центрі Мінська оточена.
За даними місцевих ЗМІ, учасники несанкціонованого Маршу миру і незалежності почали збиратися біля готелю Мінськ на проспекті Незалежності. Однак до них під’їхали шість автозаків. Міліція почала затримання.
Затримання відбуваються під вигуки “Ганьба!”. Автомобілісти, які проїжджають повз, сигналять.
Автозаки швидко заповнюють людьми та швидко їдуть з площі.
Додаткові сили правоохоронців зосереджені поблизу площі на з’їздах з проспекту Незалежності під мостом, в створі вулиці Московської. Там припарковані десятки вантажівок з ОМОНом, кілька швидких, а також броньовані водомети, обладнані клиноподібними металевими щитами на передньому бампері для розгону масових заворушень.
Також силовики підготували загородження з колючого дроту, які використовується для перекриття проїжджої частини і проходу людей.
Колючий дріт згорнуто в котушки, які розміщені в причепах, припаркованих біля будівлі Білоруського державного університету.
Прохід по мосту також закритий. На пішоходах встановлені огорожі і чергує міліція.
У центр міста знову введені військові. Вони екіпіровані бронежилетами і касками, у кожного з них сумка з протигазом і автомат Калашникова.
За свідченням очевидців, як і минулої неділі десятки вантажівок з військовими розквартирувалися в парку біля музею Великої Вітчизняної війни на проспекті переможців, взяли в кільце будівлю музею і стелу Мінськ-місто-герой. Також у сквері розташувалися автомобілі зв’язку, розгорнуто штаб.
Співробітники ДАІ вимагають від автолюбителів проїжджати повз музей без зупинки.
У центрі Мінська правоохоронні органи посилюють заходи безпеки перед оголошеним несанкціонованим Маршем миру і незалежності.
Площа Незалежності, яка, за задумом організаторів, мала стати місцем збору учасників акції, оточена міліцією. Уздовж площі виставлені металеві загородження, по периметру яких чергують десятки правоохоронців. Ще кілька десятків силовиків патрулюють саму площу.
Перехожих на площу не пускають. До огорожі періодично підходять прихильники опозиції, серед них група дівчат в білоруських національних костюмах, але силовики ігнорують їх.
Колона заводчан і група підтримки з прапорами і піснями йде по Партизанському проспекту в бік центру. Люди скандують Живе Білорусь!
У колоні близько 300 осіб.
У Брестській області у власному будинку була затримана координатор страйкому Білоруського державного університету Світлана Волчек і її чоловік Михайло.
За словами сестри Михайла Волчек, це сталося ввечері 28 серпня.
При затриманні у подружжя були вилучені документи, ноутбуки, телефони і безпілотник.
Координатора страйкому звинувачують в участі в несанкціонованому масовому заході, підкреслила співрозмовниця видання. Суд призначений на 31 серпня.
За день до затримання Михайло Волчек повідомив, що викладачів БДУ, які поставили підписи під петицією з політичними вимогами до керівництва вузу, стали викликати в прокуратуру.
Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи через погрози, що надходять депутатам. Слідчі вважають, що тиск йде з-за кордону через Координаційну раду опозиції.
Тиск на депутатів, вважають у СК, надають з деяких центрів у Польщі та Чехії через Координаційну раду опозиції Білорусі, а також через деякі Telegram-канали.
Жителі Мінська влаштували акцію у ТЦ Dana Молл – співають народну пісню Магутни Божа.
Джерело: Тut.by
Влада Білорусі неприпустимим чином обмежує роботу преси в країні.
Про це заявив офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано.
– Білорусь: продовження незаконних обмежень щодо незалежних і іноземних ЗМІ є неприпустимим. Це ще одна спроба влади перепинити вільний рух інформації, – написав прес-секретар в суботу в Twitter.
Джерело: Peter Stano
НАТО розгорнуло оборонні сили у Балтійському регіоні ще до початку внутрішньополітичної кризи у Білорусі.
Таку заяву зробила речниця НАТО Оана Лунгеску.
Дії Альянсу в Балтійському регіоні є прозорими та стосуються бойової підготовки та навчань, які планувалися на довгостроковий період.
Раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про загрозу нарощення сил НАТО у регіоні для протистояння Білорусі.
Джерело: Інтерфакс-Захід
У Мінську на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності.
Правоохоронці на ньому затримали двох журналістів.
Джерело: Euroradio