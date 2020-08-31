Американці заощадили $91 млрд, працюючи з дому під час карантину

Американці змогли заощадити $ 91 млрд, працюючи з дому в дистанційному режимі під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в дослідженні головного економіста платформи Upwork Адама Озімека.

За його підрахунками витрати на транспорт, щоб дістатися на роботу і додому, обходилися американцям в $758 млн на добу.

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Також він врахував, що кожна година, яку люди проводили в транспорті, коштує $12,50 (середня мінімальна оплата праці на годину), то економія становила близько $411 млн на день.

Ще близько $183 млн на день економилося завдяки зменшенню кількості поїздок на заправку або звернень до автомеханіка.

Менша кількість машин скоротила кількість аварій і поліпшила якість повітря. Ці фактори економили в середньому ще $164 млн на день.

Дистанційна робота

Під час пандемії коронавірусу безліч компаній перевели своїх співробітників на дистанційну роботу. Деяким настільки сподобалася така ідея, що вони вирішили зробити віддалену роботу постійною.

13 травня компанія Twitter дозволила своїм співробітникам працювати з дому постійно, навіть після того, як закінчиться пандемія коронавірусу.