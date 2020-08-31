Катастрофа МН17: у Нідерландах поновили судові слухання

У Нідерландах знову проходитимуть слухання щодо катастрофи Boeing MH17, яка відбулася на Донбасі у липня 2014 року.

Відомо, що буде три сесії тривалістю два тижні кожна. Перша буде з 31 серпня до 11 вересня, друга – 28 вересня – 9 жовтня, третя – 2 – 13 листопада.

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Op 31 augustus a.s. gaat de zitting in de strafzaak MH17 verder. U kunt de zitting(en) bijwonen. Meer info: https://t.co/E5hubL5ho6 — CourtMH17 (@CourtMH17) August 25, 2020

Під час першого блоку у суді обговорюватимуть позиції юридичних радників родичів, захисту та прокуратури та ухвалюватимуть рішення у разі необхідності. Також буде розглянуто питання щодо часу, до якого повинні податись вимоги щодо компенсацій.

Також у суді повинні заслухати доповіді захисту щодо прогресу формування нових вимог у додатковому розслідуванні. Йтиметься як про вимоги захисту без консультацій з Олегом Пулатовим, одним із обвинувачуваних, так і про ті, які залежать від подібних консультацій.

У липні 2020 року Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії через збитий над Донбасом літак рейсу МН17.

У документі зазначається, що за даними уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітної ракетної системи Бук, яка належала і була надана Російською Федерацією.