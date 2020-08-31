PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Катастрофа МН17: у Нідерландах поновили судові слухання

У Нідерландах знову проходитимуть слухання щодо катастрофи Boeing MH17, яка відбулася на Донбасі у липня 2014 року.

Відомо, що буде три сесії тривалістю два тижні кожна. Перша буде з 31 серпня до 11 вересня, друга – 28 вересня – 9 жовтня, третя – 2 – 13 листопада.

Читайте: Катастрофа МН17: як просунулась справа та коли РФ відповість за збитий Boeing

Під час першого блоку у суді обговорюватимуть позиції юридичних радників родичів, захисту та прокуратури та ухвалюватимуть рішення у разі необхідності. Також буде розглянуто питання щодо часу, до якого повинні податись вимоги щодо компенсацій.

Також у суді повинні заслухати доповіді захисту щодо прогресу формування нових вимог у додатковому розслідуванні. Йтиметься як про вимоги захисту без консультацій з Олегом Пулатовим, одним із обвинувачуваних, так і про ті, які залежать від подібних консультацій.

У липні 2020 року Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії через збитий над Донбасом літак рейсу МН17.

У документі зазначається, що за даними уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітної ракетної системи Бук, яка належала і була надана Російською Федерацією.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка