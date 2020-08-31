Китайські науковці підтвердили можливість поширення коронавірусу через стічні труби.

Дослідники виявили Covid-19 у ванній кімнаті квартири багатоповерхового будинку у місті Гуанчжоу, де давно ніхто не жив. Водночас в інших приміщеннях жили люди, і у них підтвердили інфікування.

– Заражена ванна кімната розташовувалася одразу над квартирою п’яти осіб, у яких тижнем раніше підтвердили Covid-19, – йдеться у результатах дослідження.

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Науковці провели дослідження. Під час змиву води у туалеті цієї ванної кімнати вірус поширювався у будинку. Заражені частки вони виявили на 10 і 12 поверхів вище. Мешканці квартир, які там розташовуються, також перехворіли на коронавірус.

У дослідженні науковці також згадали спалах атипової пневмонії, яку виявили ​у будинку 17 років тому. Тоді 329 осіб захворіли. Ситуація також може бути відлунням цього випадку, припускають дослідники.

Повторне захворювання на коронавірус

Фахівці підтверджують ймовірність повторного захворювання на коронавірус. Про це Фактам ICTV розповіли санітарний лікар Юлій Жигалов і інфекціоніст Вадим Арістов.

За їхніми словами, у світі науково підтверджений випадок реінфікування.

Під час другого захворювання людина має переносити хворобу легше, однак через своєрідну реакцію імунної системи і спосіб життя вона може протікати у важчій формі.