В Індонезії фахівці виявили агресивніший штам коронавірусу – мутацію D614G.
Мутований вірус передається швидше, проте поки науково не доведено, що людина переносить хворобу у важчій формі.
– Цим штамом вірусу заражені 40% хворих в країні, – йдеться у звіті місцевих органів охорони здоров’я.
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Цей штам також раніше виявили у китайському місті Ухань, Європі, США, Мексиці, Бразилії, Філіппінах і Малайзії.
Штам коронавірусу в Малайзії
Мутований штам коронавірусу D614G, який може пришвидшити процес поширення вірусу у світі, виявили також і у Малайзії.
Його завіз до країни чоловік, який повернувся з Індії. Він порушив самоізоляцію, за що його засудили до п’яти місяців ув’язнення і виплати штрафу.
Науковці вивчають властивості штаму вірусу і його вплив на організм людини.
Джерело: The Star