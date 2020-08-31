В Індонезії фахівці виявили агресивніший штам коронавірусу – мутацію D614G.

Мутований вірус передається швидше, проте поки науково не доведено, що людина переносить хворобу у важчій формі.

– Цим штамом вірусу заражені 40% хворих в країні, – йдеться у звіті місцевих органів охорони здоров’я.

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Цей штам також раніше виявили у китайському місті Ухань, Європі, США, Мексиці, Бразилії, Філіппінах і Малайзії.

Штам коронавірусу в Малайзії

Мутований штам коронавірусу D614G, який може пришвидшити процес поширення вірусу у світі, виявили також і у Малайзії.

Його завіз до країни чоловік, який повернувся з Індії. Він порушив самоізоляцію, за що його засудили до п’яти місяців ув’язнення і виплати штрафу.

Науковці вивчають властивості штаму вірусу і його вплив на організм людини.

Джерело: The Star