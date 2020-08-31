За останню добу майже 136 тис. людей захворіли на коронавірус у світі, а загалом станом на 31 серпня – 25 132 320 жителів планети.
Внаслідок ускладнень Covid-19 за час пандемії 845 054 людини померли, одужали 16 544 274 пацієнти.
Країни-лідери за кількістю хворих на коронавірус:
- США – 5 994 855;
- Бразилія – 3 862 311;
- Індія – 3 542 733;
- Росія – 987 470;
- Перу – 639 435.
Україна в глобальному списку країн піднялася з 26 на 25 місце, і розташувалася між Канадою та Катаром.
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Де найбільше летальних випадків:
- США – 183 045;
- Бразилія – 120 828;
- Мексика – 64 158;
- Індія – 63 498;
- Велика Британія – 41 586.
Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав:
- Бразилія – 3 236 723;
- Індія – 2 713 933;
- США – 2 153 939;
- Росія – 804 941;
- Південна Африка – 538 604.
Коронавірус у світі
Станом на ранок 30 серпня, згідно зі статистикою коронавірусу в світі, Covid-19 заразилися 24 996 456 людей.
США залишаються антилідером за кількістю тих, хто заразився, і летальних випадків, а Бразилія значно випереджає всі країни за кількістю тих, хто одужав.