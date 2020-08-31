За останню добу майже 136 тис. людей захворіли на коронавірус у світі, а загалом станом на 31 серпня – 25 132 320 жителів планети.

Внаслідок ускладнень Covid-19 за час пандемії 845 054 людини померли, одужали 16 544 274 пацієнти.

Країни-лідери за кількістю хворих на коронавірус:

США – 5 994 855;

Бразилія – ​​3 862 311;

Індія – 3 542 733;

Росія – 987 470;

Перу – 639 435.

Україна в глобальному списку країн піднялася з 26 на 25 місце, і розташувалася між Канадою та Катаром.

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Де найбільше летальних випадків:

США – 183 045;

Бразилія – ​​120 828;

Мексика – 64 158;

Індія – 63 498;

Велика Британія – 41 586.

Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав:

Бразилія – ​​3 236 723;

Індія – 2 713 933;

США – 2 153 939;

Росія – 804 941;

Південна Африка – 538 604.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 30 серпня, згідно зі статистикою коронавірусу в світі, Covid-19 заразилися 24 996 456 людей.

США залишаються антилідером за кількістю тих, хто заразився, і летальних випадків, а Бразилія значно випереджає всі країни за кількістю тих, хто одужав.