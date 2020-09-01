Латвія, Литва і Естонія припиняють торгівлю електроенергією з Білоруссю після запуску Білоруської атомної електростанції в Островці.

Тепер країни Балтії планують вести торгівлю електроенергією з третіми країнами.

У зменшеному обсязі продовжиться торгівля на російсько-латвійському напрямку.

Також були досягнуті домовленості про скорочення потужностей для торгівлі з третіми країнами та єдиний тариф за використання інфраструктури. Тариф буде введений в кінці першого кварталу 2021 року.

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Ця угода дозволить скоротити наполовину обсяг торгівлі електроенергією між країнами Балтії та третіми країнами. Угода діятиме до синхронізації енергосистем з центральною Європою, яка запланована на кінець 2025 року.

Санкції проти Білорусі

31 серпня країни Балтії запровадили санкції проти білоруських чиновників через жорстоке придушення протестів у Білорусі та фальсифікацію президентських виборів у країні.

Латвія, Литва та Естонія опублікували список з 30 офіційних осіб, серед яких є Олександр Лукашенко.

Джерело: ERR