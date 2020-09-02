На студентських протестах у Білорусі затримали 70 осіб

У Мінську після призову опозиції Білорусі до загальнонаціонального страйку на протести 1 вересня вийшли тисячі студентів.

На вулицях міста з червоно-білими прапорами почали збиратися студенти з різних кінців міста.

Однак за інформацією ЗМІ, протестувальники намагалися прорвати міліцейські оточення в декількох районах, за що були затримані близько 70 осіб.

1 вересня були сутички з ОМОНом на проспекті Незалежності.

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До страйку студентів закликала команда опозиційного політика Світлани Тіхановської.

– 1 вересня – це день знань. Знань про білоруську солідарність. Приєднуйтесь до цього одноденного страйку, підтримайте робітників і продемонструйте уряду, хто дійсне джерело влади, – йдеться в заяві.

Протести в Білорусі

За час протестів у Білорусі було затримано 6 700 осіб. Водночас людей поспішно та незаконно засуджували за участь у мирних демонстраціях, зазначили експерти ООН.

В організації заявили, що продовжать відстежувати ситуацію та намагатимуться взаємодіяти з владою Білорусі.