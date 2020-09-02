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Факти / Світ

Одужали понад 17 млн ​​людей: коронавірус у світі 2 вересня

Майже 256 тис. людей в усьому світі заразилися коронавірусом за останню добу, в загалом з початку пандемії – 25 658 847.

Внаслідок ускладнень, спричинених інфекцією, померли 855 542 пацієнти.

Водночас 17 001 531 людина повністю видужала.

Країни, де найбільше хворих на коронавірус:

  • США – 6 073 174;
  • Бразилія – ​​3 950 931;
  • Індія – 3 691 166;
  • Росія – 997 072;
  • Перу – 652 037.

Близькі до першої п’ятірки також Південна Африка, Колумбія та Мексика, де понад 600 тис. заражених Covid-19. Україна у цьому списку – 25.

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Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 184 644;
  • Бразилія – ​​122 596;
  • Індія – 65 288;
  • Мексика – 65 241;
  • Велика Британія – 41 592.

Індія сьогодні обігнала Мексику. Вони останнім часом “змагаються” за третє місце.

Топ країн за кількістю тих, хто одужав:

  • Бразилія – ​​3 345 240;
  • Індія – 2 839 882;
  • США – 2 202 663;
  • Росія – 813 603;
  • Південна Африка – 549 993.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі свідчить про те, що станом на ранок 31 серпня інфекцією заразилися 25 402 968 осіб.

З них 849 303 хворих померли внаслідок ускладнень, а одужали повністю 16 743 011 пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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