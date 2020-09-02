Майже 256 тис. людей в усьому світі заразилися коронавірусом за останню добу, в загалом з початку пандемії – 25 658 847.
Внаслідок ускладнень, спричинених інфекцією, померли 855 542 пацієнти.
Водночас 17 001 531 людина повністю видужала.
Країни, де найбільше хворих на коронавірус:
- США – 6 073 174;
- Бразилія – 3 950 931;
- Індія – 3 691 166;
- Росія – 997 072;
- Перу – 652 037.
Близькі до першої п’ятірки також Південна Африка, Колумбія та Мексика, де понад 600 тис. заражених Covid-19. Україна у цьому списку – 25.
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Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:
- США – 184 644;
- Бразилія – 122 596;
- Індія – 65 288;
- Мексика – 65 241;
- Велика Британія – 41 592.
Індія сьогодні обігнала Мексику. Вони останнім часом “змагаються” за третє місце.
Топ країн за кількістю тих, хто одужав:
- Бразилія – 3 345 240;
- Індія – 2 839 882;
- США – 2 202 663;
- Росія – 813 603;
- Південна Африка – 549 993.
Коронавірус у світі
Статистика коронавірусу в світі свідчить про те, що станом на ранок 31 серпня інфекцією заразилися 25 402 968 осіб.
З них 849 303 хворих померли внаслідок ускладнень, а одужали повністю 16 743 011 пацієнтів.