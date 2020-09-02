Сільвіо Берлусконі захворів на коронавірус

У колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі 2 вересня підтвердився позитивний результат тесту на коронавірус.
Діагноз підтвердив особистий лікар 83-річного політика Альберто Дзангрілло.
Він зауважив, що Берлусконі заразився коронавірусом під час поїздки до Сардинії.
Вночі у Сільвіо Берлусконі різко підскочила температура, однак наступного дня його стан значно покращився.
Станом на вечір 2 вересня італійський політик перебуває на самоізоляції, за його самопочуттям стежать медики.
Сільвіо Берлусконі та Україна
50-й прем’єр-міністр та один із найбагатших магнатів Італії Сільвіо Берлусконі – один із найближчих “європейських” друзів президента Росії Володимира Путіна.
Сільвіо Берлусконі відкрито визнає Крим частиною Росії: у вересні 2015 року політик навіть літав на окупований півострів для приватної зустрічі з Путіним.
Тоді зв’язку з з порушенням правил перетину кордону СБУ заборонила Сільвіо Берлусконі в’їзд в Україну терміном на три роки.