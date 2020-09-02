США відмовилися від участі в міжнародній розробці вакцини від коронавірусу нового типу.

Про це заявив речник Білого дому Джадд Дір.

За його словами, таке рішення було ухвалено через те, що міжнародна програма розробки проходить за участю Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

– США будуть продовжувати свої зусилля в переконанні наших міжнародних партнерів в тому, що ми переможемо вірус. Але ми не будемо брати участь в міжнародних розробках,де корумповані ВООЗ і Китай, – заявив Джадд Дір.

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Однак він зазначив, що вакцина від коронавірусу, яку розроблять США, буде ефективною і зможе допомогти багатьом людям.

Водночас США не приймають результати випробування російської вакцини проти коронавірусу і не планують її використовувати.

За словами глави апарату Білого дому Марка Медоуза країна буде дотримуватися лише американських стандартів контролю за якістю вакцин і лікарських препаратів.