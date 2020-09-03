У Туреччині друга хвиля коронавірусу, країна може закрити кордон для туристів

У Туреччині розпочалася друга хвиля коронавірусу, що може вплинути на дострокове завершення курортного сезону.

Лише за минулу добу, 2 вересня, у країні зареєстровано 1,6 тис. нових випадків, а загальна кількість зросла до 273, 3 тис. інфікованих.

Якщо Туреччину внесуть до червоної зони, в’їзд до країни з туристичною метою буде заборонено.

В уряді країни вважають, що однією із причин повторного спалаху інфекції стало, зокрема, халатне ставлення туристів та відпочивальників до коронавірусних обмежень.

До міст із найбільш високим ризиком захворювання МОЗ Туреччини відносить Анкару та Стамбул.

Коронавірус у світі

Свіжа статистика коронавірусу у світі 3 вересня фіксує 25,9 млн випадків захворювання, 17 млн з яких вдалося вилікувати.

Туреччина входить до топ-20 країн з найбільшою кількість випадків коронавірусу, однак з огляду на розрахунки, що базуються на 100 тис. населення, країна залишається у зеленій зоні.