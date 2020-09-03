Станом на ранок 3 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 25,9 млн осіб.
Лише за чотири дні кількість нових випадків зросла на понад мільйон, за останню добу – понад 300 тис.
За весь період пандемії померли 861 668 пацієнтів, 17,2 млн осіб одужали.
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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – зараз ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 6 113 18;
- Бразилія – 3 997 865;
- Індія – 69 523;
- Росія – 1 001 965;
- Перу – 657 129;
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 185 707;
- Бразилія – 123 780;
- Індія – 66 333;
- Мексика – 65 816;
- Велика Британія – 41 602;
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 2 вересня становила 25 658 847, за добу захворіли майже 256 тис. осіб.
Міцні лідерські позиції у рейтингу мають США – країна перша і за кількістю випадків, і за летальністю.
Останньою країною Європи, яка входить до топ-10 світового рейтингу поширення коронавірусу, залишається Іспанія.