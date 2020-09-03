Станом на ранок 3 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 25,9 млн осіб.

Лише за чотири дні кількість нових випадків зросла на понад мільйон, за останню добу – понад 300 тис.

За весь період пандемії померли 861 668 пацієнтів, 17,2 млн осіб одужали.

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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – зараз ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 6 113 18;

Бразилія – 3 997 865;

Індія – 69 523;

Росія – 1 001 965;

Перу – 657 129;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 185 707;

Бразилія – 123 780;

Індія – 66 333;

Мексика – 65 816;

Велика Британія – 41 602;

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 2 вересня становила 25 658 847, за добу захворіли майже 256 тис. осіб.

Міцні лідерські позиції у рейтингу мають США – країна перша і за кількістю випадків, і за летальністю.

Останньою країною Європи, яка входить до топ-10 світового рейтингу поширення коронавірусу, залишається Іспанія.