Новачок та отруєння Навального – реакція Польщі

Отруєння Олексія Навального речовиною із групи Новачок є черговим проявом злочинного режиму в Росії.

Таку оцінку дав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він закликав не закривати очей на решту попередніх злочинів, а також зробити правильні висновки щодо російської влади.

Читайте: ПАРЄ вимагає пояснень від Росії через отруєння Навального Новачком

– Грузія – 2008. Крим і Донбас з 2014. MH17. Солсбері – 2018. Берлін – 2019. Навальний – 2020. Скільки тривожних дзвінків нам потрібно, щоб нарешті зрозуміти, що ми маємо справу з ворожим режимом? Діалог, партнерство, компроміс – це чужі їм слова. Пора робити висновки.

Докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи Новачок 2 вересня зафіксували у німецькій лабораторії Бундесверу.

Того ж дня в українському представництві МЗС було оприлюднено офіційну заяву щодо отруєння Навального, який наразі перебуває у комі.

Україна засуджує злочинний акт влади Росії, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном.

Також в МЗС закликали запровадити санкції проти країни.

Джерело: Mateusz Morawiecki