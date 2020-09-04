За підрахунками Університету Джона Гопкінса, в усьому світі зареєстровано станом на ранок 4 вересня 26 219 459 випадків коронавірусу.

Загальна кількість загиблих складає 867 593.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у США – щонайменше 6 149 289. Від початку пандемії у США загинуло щонайменше 186 786 людей.

На другому місці перебуває Бразилія, де вже більше 4 млн випадків інфікування.

За кількістю випадків Індія посідає третє місце (1 750 723), за нею йдуть Росія (1 006 923), Перу (657 129), Колумбія (641 574), Південна Африка (633 015), Мексика (616 894), Іспанія (488 513), Аргентина (451 198).

Україна перебуває на 25 місці в рейтингу (131 300 випадків станом на 3 серпня).

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Ситуація з коронавірусом у світі 4 вересня – детально

Американські центри з контролю та профілактики захворювань просять владу штатів підготуватися до розповсюдження вакцини проти коронавірусу вже до наступного місяця.

У п’ятницю австралійський штат Вікторія повідомив про 81 новий випадок коронавірусу та 59 смертей. У статистику входять 50 літніх осіб, які померли в липні-серпні.

Бразилія подолала позначку в 4 млн випадків коронавірусу, у країні продовжує швидко зростати кількість заражень. Міністерство охорони здоров’я повідомило про 43 773 нових випадки Covid-19 та 834 смерті у четвер ввечері.

Французький футбольний клуб Парі Сен-Жермен оголосив, що ще троє гравців отримали позитивний тест на Covid-19. У середу стало відомо, що серед трьох інфікованих є Неймар.

Ірак повідомив про 4 755 нових випадків інфікування за останні 24 години, що є найбільшою щоденною кількістю заражень, зафіксованих від початку пандемії у цій країні.

Щонайменше 100 людей загинули на Кубі від коронавірусу, заявив у четвер провідний епідеміолог країни.