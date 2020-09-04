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Факти / Світ

Російська вакцина проти Covid-19 викликала імунну відповідь

Російська вакцина проти коронавірусу, яку зареєстрували на початку серпня, викликала імунну відповідь.

У першій і другій фазах досліджень речовина спровокувала вироблення антитіл до Covid-19 у всіх 76 учасників випробування, йдеться у звіті The Lancet.

Ці антитіла були такими ж, як і у людей, які перехворіли на коронавірус.

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Однак були і побічні ефекти, переважно у легкій формі. Головним серед них була лихоманка.

Російська вакцина від Covid-19

Про реєстрацію першої у світі вакцини проти коронавірусу в Росії заявили 11 серпня 2020 року.

Речовину розробили науковці дослідницького центру ім. Гамалії.

За словами представників країни, вакцина пройшла необхідні перевірки. Вона формує стійкий імунітет до коронавірусу.

Світ з підозрою поставився до таких заяв, акцентуючи на тому, що речовину потрібно тестувати і перевіряти.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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