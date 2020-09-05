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Факти / Світ

Кількість нових випадків стрімко зростає: коронавірус у світі 5 вересня

За підрахунками Університету Джона Гопкінса, від початку пандемії на коронавірус захворіли вже 26 609 482 людини. За минулу добу зафіксовано понад 390 тис. нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 874 369 хворих, за добу – понад 6,7 тис.

Побороли хворобу і одужали від початку пандемії 17 638 272 пацієнти.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

  • США – 6 200 375;
  • Бразилія – ​​4 091 801;
  • Індія – 3 936 747;
  • Росія – 1 011 987;
  • Перу – 670 145.

У світовому списку за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Індонезією і Канадою.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 187 755;
  • Бразилія – ​​125 502;
  • Індія – 69 561;
  • Мексика – 66 851;
  • Велика Британія – 41 626.

Де одужало найбільше хворих:

  • Бразилія – ​​3 464 278;
  • Індія – 3 107 223;
  • США – 2 283 454;
  • Росія – 830 532;
  • Південна Африка – 557 818.

Коронавірус у світі 4 вересня

Згідно зі статистикою коронавірусу в світі 4 вересня, кількість інфікованих становила 26 219 459. Країнами-антилідерами, де за добу хворіють найбільше людей, залишаються США, Бразилія та Індія.

Померли 4 вересня 867 593 людини.

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