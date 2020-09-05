За підрахунками Університету Джона Гопкінса, від початку пандемії на коронавірус захворіли вже 26 609 482 людини. За минулу добу зафіксовано понад 390 тис. нових випадків.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 874 369 хворих, за добу – понад 6,7 тис.
Побороли хворобу і одужали від початку пандемії 17 638 272 пацієнти.
Країни, де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 6 200 375;
- Бразилія – 4 091 801;
- Індія – 3 936 747;
- Росія – 1 011 987;
- Перу – 670 145.
У світовому списку за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Індонезією і Канадою.
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Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:
- США – 187 755;
- Бразилія – 125 502;
- Індія – 69 561;
- Мексика – 66 851;
- Велика Британія – 41 626.
Де одужало найбільше хворих:
- Бразилія – 3 464 278;
- Індія – 3 107 223;
- США – 2 283 454;
- Росія – 830 532;
- Південна Африка – 557 818.
Коронавірус у світі 4 вересня
Згідно зі статистикою коронавірусу в світі 4 вересня, кількість інфікованих становила 26 219 459. Країнами-антилідерами, де за добу хворіють найбільше людей, залишаються США, Бразилія та Індія.
Померли 4 вересня 867 593 людини.