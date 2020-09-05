За підрахунками Університету Джона Гопкінса, від початку пандемії на коронавірус захворіли вже 26 609 482 людини. За минулу добу зафіксовано понад 390 тис. нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 874 369 хворих, за добу – понад 6,7 тис.

Побороли хворобу і одужали від початку пандемії 17 638 272 пацієнти.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

США – 6 200 375;

Бразилія – ​​4 091 801;

Індія – 3 936 747;

Росія – 1 011 987;

Перу – 670 145.

У світовому списку за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Індонезією і Канадою.

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Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:

США – 187 755;

Бразилія – ​​125 502;

Індія – 69 561;

Мексика – 66 851;

Велика Британія – 41 626.

Де одужало найбільше хворих:

Бразилія – ​​3 464 278;

Індія – 3 107 223;

США – 2 283 454;

Росія – 830 532;

Південна Африка – 557 818.

Коронавірус у світі 4 вересня

Згідно зі статистикою коронавірусу в світі 4 вересня, кількість інфікованих становила 26 219 459. Країнами-антилідерами, де за добу хворіють найбільше людей, залишаються США, Бразилія та Індія.

Померли 4 вересня 867 593 людини.