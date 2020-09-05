Робота над вакциною від коронавірусу в США за умови сприятливого розвитку подій може завершитися вже у жовтні.

Про це під час прес-конференції у Білому домі повідомив президент США Дональд Трамп.

– Можливо, все буде готово до 1 листопада, протягом жовтня, – зазначив він.

Однак Трамп не виключає того, що вакцина може з’явитися не так швидко, але до кінця року.

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Також президент США пояснив, що наразі відбувається завершальна стадія випробувань однієї з вакцин і незабаром вже будуть відомі результати.

Напередодні головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що вакцина від коронавірусу може бути доступна раніше, ніж це очікувалося, але за умови, що клінічні випробування покажуть винятково позитивні результати.

Водночас Дональд Трамп вже неодноразово говорив, що не виключає її появу до президентських виборів у США, які відбудуться 3 листопада.