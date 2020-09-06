Марш єдності у Білорусі 6 вересня закінчився жорстким розгоном мітингувальників і появою молодиків у спортивному одязі, які били людей кийками і затримували їх.

У Мінську учасники маршу почали ховатися від них у закладах, але хлопці у спортивному вривалися туди, витягали людей, а також трощили все навколо, розбиваючи вітрини кафе.

В інших же містах відбулися сутички з силовиками ОМОН. За інформацією ЗМІ, у Мінську, біля Палацу незалежності, і в Гродно застосували сльозогінний газ.

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Людям довелося тікати не лише від хлопців у спортивному, а й від ОМОН. У Мінську мітингувальники стрибали у водойми, щоб не потрапити до автозаків.

ЗМІ повідомляють про щонайменше одного постраждалого, якого з місця події госпіталізували до лікарні.

Протести у Білорусі

Уже 29 день у Білорусі тривають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом.

Люди продовжують виходити на вулиці, попри розгони, затримання і побиття.

6 вересня на черговий Марш єднання вийшли понад 100 тис. білорусів. Влада зустріла їх БТР і водометами біля Палацу незалежності.

Джерело: TUT.BY