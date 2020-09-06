PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Газ і стрибки у воду: мітингувальники у Білорусі тікають від ОМОН і тітушок

Марш єдності у Білорусі 6 вересня закінчився жорстким розгоном мітингувальників і появою молодиків у спортивному одязі, які били людей кийками і затримували їх.

У Мінську учасники маршу почали ховатися від них у закладах, але хлопці у спортивному вривалися туди, витягали людей, а також трощили все навколо, розбиваючи вітрини кафе.

В інших же містах відбулися сутички з силовиками ОМОН. За інформацією ЗМІ, у Мінську, біля Палацу незалежності, і в Гродно застосували сльозогінний газ.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Людям довелося тікати не лише від хлопців у спортивному, а й від ОМОН. У Мінську мітингувальники стрибали у водойми, щоб не потрапити до автозаків.

ЗМІ повідомляють про щонайменше одного постраждалого, якого з місця події госпіталізували до лікарні.

Протести у Білорусі

Уже 29 день у Білорусі тривають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом.

Люди продовжують виходити на вулиці, попри розгони, затримання і побиття.

6 вересня на черговий Марш єднання вийшли понад 100 тис. білорусів. Влада зустріла їх БТР і водометами біля Палацу незалежності.

Джерело: TUT.BY

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх