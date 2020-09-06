У МЗС Великої Британії прокоментували отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. За словами очільника відомства Домініка Рааба, важко повірити, що це відбулося без підтримки Кремля.

А використання Новачка у таких цілях він назвав гангстеризмом.

– Я вважаю, що складно знайти інше правдоподібне пояснення, спираючись на використання (Новачка, – Ред.) у Солсбері… Це дуже небезпечна речовина, – зазначив Домінік Рааб.

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На думку спікера, має відбутися ретельне розслідування цієї справи за підтримки Організації із заборони хімічної зброї.

Крім того, має бути відповідна реакція світу.

Отруєння Навального

Понад два тижні минуло з моменту отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Йому стало зле у літаку, звідти його госпіталізували до російської лікарні, а пізніше транспортували до Німеччини.

Розглядають кілька версій у цій справі, однією з яких є причетність представників російської влади.

Джерело: Daily Mail