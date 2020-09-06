Станом на ранок 6 вересня, коронавірус в світі зафіксовано у 26 869 967 осіб, за добу понад 157 тис. нових випадків.

За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 1 915 927 пацієнтів, одужали за добу 72 570 осіб.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 883 742 людини. За останню добу померли 2 006 осіб.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

США – 6 244 970;

Бразилія – ​​4 123 000;

Індія – 4 113 811;

Росія – 1 017 131;

Перу – 676 ​​848.

Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:

США – 192 818;

Бразилія – ​​126 230;

Індія – 70 679;

Мексика – 67 326;

Велика Британія – 41 549.

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Де одужали найбільше хворих:

Бразилія – ​​3 296 702;

Індія – 3 180 865;

США – 3 707 000;

Росія – 838 126;

Південна Африка – 561 204.

Коронавірус 5 вересня

За статистикою коронавірусу на 5 вересня, від початку пандемії на коронавірус захворіли вже 26 609 482 людини. За минулу добу зафіксовано понад 390 тис. нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 874 369 хворих, за добу – понад 6,7 тис.

Побороли хворобу і одужали від початку пандемії 17 638 272 пацієнти.