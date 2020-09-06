Станом на ранок 6 вересня, коронавірус в світі зафіксовано у 26 869 967 осіб, за добу понад 157 тис. нових випадків.
За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 1 915 927 пацієнтів, одужали за добу 72 570 осіб.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 883 742 людини. За останню добу померли 2 006 осіб.
Країни, де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 6 244 970;
- Бразилія – 4 123 000;
- Індія – 4 113 811;
- Росія – 1 017 131;
- Перу – 676 848.
Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:
- США – 192 818;
- Бразилія – 126 230;
- Індія – 70 679;
- Мексика – 67 326;
- Велика Британія – 41 549.
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Де одужали найбільше хворих:
- Бразилія – 3 296 702;
- Індія – 3 180 865;
- США – 3 707 000;
- Росія – 838 126;
- Південна Африка – 561 204.
Коронавірус 5 вересня
За статистикою коронавірусу на 5 вересня, від початку пандемії на коронавірус захворіли вже 26 609 482 людини. За минулу добу зафіксовано понад 390 тис. нових випадків.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 874 369 хворих, за добу – понад 6,7 тис.
Побороли хворобу і одужали від початку пандемії 17 638 272 пацієнти.