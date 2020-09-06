PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

За добу більше 150 тис. нових випадків: коронавірус в світі 6 вересня

Станом на ранок 6 вересня, коронавірус в світі зафіксовано у 26 869 967 осіб, за добу понад 157 тис. нових випадків.

За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 1 915 927 пацієнтів, одужали за добу 72 570 осіб.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 883 742 людини. За останню добу померли 2 006 осіб.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

  • США – 6 244 970;
  • Бразилія – ​​4 123 000;
  • Індія – 4 113 811;
  • Росія – 1 017 131;
  • Перу – 676 ​​848.

Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 192 818;
  • Бразилія – ​​126 230;
  • Індія – 70 679;
  • Мексика – 67 326;
  • Велика Британія – 41 549.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де одужали найбільше хворих:

  • Бразилія – ​​3 296 702;
  • Індія – 3 180 865;
  • США – 3 707 000;
  • Росія – 838 126;
  • Південна Африка – 561 204.

Коронавірус 5 вересня

За статистикою коронавірусу на 5 вересня, від початку пандемії на коронавірус захворіли вже 26 609 482 людини. За минулу добу зафіксовано понад 390 тис. нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 874 369 хворих, за добу – понад 6,7 тис.

Побороли хворобу і одужали від початку пандемії 17 638 272 пацієнти.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх