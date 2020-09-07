Авіакомпанія Wizz Air запровадила додатковий збір коштів з пасажирів за надання сусідніх місць у салоні літака.

Нова послуга носить назву Місця поруч, вона надається лише двом дорослим мандрівникам за умови купівлі квитків у рамках одного бронювання за тарифом Basic.

За можливість сидіти поруч у літаку потрібно буде додатково заплатити €12, ціна на послугу туди і назад – €24.

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Водночас пасажири не можуть обирати місця, де вони будуть сидіти, однак авіакомпанія гарантує, що вони будуть перебувати поруч.

Однак мандрівників точно не розмістять у перших і аварійних рядах. Номери своїх місць вони дізнаються, лише пройшовши онлайн-реєстрацію на рейс, за 48 годин до вильоту.

Авіапольоти в умовах карантину

Пандемія коронавірусу і карантин вплинули на правила перельотів авіакомпанії Wizz Air.

Вона затвердила новий протокол заходів безпеки, згідно з яким пасажири допускаються у салон лише в масках і рукавичках.

Самі ж літаки ретельно обробляються дезінфікуючими засобами кілька разів на день.

Джерело: avianews.com