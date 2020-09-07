PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

€12 за місця поруч: Wizz Air запровадила нову послугу

Авіакомпанія Wizz Air запровадила додатковий збір коштів з пасажирів за надання сусідніх місць у салоні літака.

Нова послуга носить назву Місця поруч, вона надається лише двом дорослим мандрівникам за умови купівлі квитків у рамках одного бронювання за тарифом Basic.

За можливість сидіти поруч у літаку потрібно буде додатково заплатити €12, ціна на послугу туди і назад – €24.

Читайте: Wizz Air відкриває два нових рейси з України до Чехії – дата і міста

Водночас пасажири не можуть обирати місця, де вони будуть сидіти, однак авіакомпанія гарантує, що вони будуть перебувати поруч.

Однак мандрівників точно не розмістять у перших і аварійних рядах. Номери своїх місць вони дізнаються, лише пройшовши онлайн-реєстрацію на рейс, за 48 годин до вильоту.

Места рядом Визз эйр

Авіапольоти в умовах карантину

Пандемія коронавірусу і карантин вплинули на правила перельотів авіакомпанії Wizz Air.

Вона затвердила новий протокол заходів безпеки, згідно з яким пасажири допускаються у салон лише в масках і рукавичках.

Самі ж літаки ретельно обробляються дезінфікуючими засобами кілька разів на день.

Джерело: avianews.com

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх