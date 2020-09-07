Француза оштрафували на €1 тис. за спробу вивезти пісок з Італії

Французького туриста оштрафували на €1 тис. за спробу вивезти з острова Сардинія 2 кг місцевого піску.

Білий пісок італійського острова заборонено вивозити законом, пише CNN.

Чоловіка затримали в аеропорту міста Кальярі після того, як у нього виявили пляшку, в якій було пісок.

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– Пляшка була вилучена і знаходиться у нас. У кінці року у нас зазвичай накопичується багато таких, – заявили в аеропорті міста.

У 2017 році було введено регіональний закон, який зробив незаконним вивезення піску з пляжів Сардинії.

Пляжі у Криму

В окупованому Росією Криму велику кількість мертвих водоростей прибило до берега, але їх ніхто не прибирає.

Болото з гнильним запахом на західному березі Криму утворилося через знищення унікального заповідника – Бакальської коси, яка зникла через видобуток піску. Внаслідок цього течія почала заносити в Каркіницьку затоку мертві водорості.