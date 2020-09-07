Обсяги наркоторгівлі рекордно зросли під час пандемії коронавірусу, заявив представник Європолу.

За словами стратегічного аналітика по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в правоохоронному відомстві ЄС Саші Струпп, оборот кокаїну з Південної Америки в Європу досяг рекордних обсягів.

Наркодилери почали віддавати перевагу морським маршрутам. Вони ховають нарркотики серед інших товарів, оскільки повітряне сполучення майже повністю припинилося через пандемію.

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У першій половині 2020 року в порту Роттердама було вилучено понад 25 тис. кг кокаїну, що більш ніж удвічі перевищує показник того ж періоду 2019 року. Тоді ця цифра склала 34 тис. кг і стала рекордом.

Найбільше кокаїну потрапляє в Європу через Нідерланди, Бельгію та Іспанію.

Кокаїн в порту Одеси

5 травня в порту Южний в Одесі співробітники СБУ виявили партію наркотиків під час огляду контейнера з бананами. Наркоторговці намагалися ввезти в Україну з Південної Америки 53,4 кг кокаїну на 200 млн грн.

45 брикетів з кокаїном були заховані серед легального вантажу.

Джерело: dpa