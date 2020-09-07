Станом на ранок 7 вересня коронавірус в світі зафіксували у більш 27 млн. осіб.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за весь час пандемії померли 882 053 людини. Водночас хворобу побороти змогли 18 054 711 хворих.
Країни, де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 6 275 643;
- Бразилія – 4 137 521;
- Індія – 4 113 811;
- Росія – 1 022 228;
- Перу – 683 702.
Країни-антилідер за кількістю летальних випадків:
- США – 188 932;
- Бразилія – 126 650;
- Індія – 70 626;
- Мексика – 67 558;
- Велика Британія – 61 640.
Де одужали найбільше хворих:
- Бразилія – 3 522 155;
- Індія – 3 180 865;
- США – 2 315 995;
- Росія – 838 680;
- Південна Африка – 563 891.
Коронавірус 6 вересня
За статистикою коронавірусу на 6 вересня, в світі було зафіксовано 26 869 967 випадків, за добу понад 157 тис. нових випадків.
За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 1 915 927 пацієнтів, одужали за добу 72 570 осіб.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 883 742 людини.