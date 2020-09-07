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Понад 27 млн. хворих: коронавірус в світі 7 вересня

Станом на ранок 7 вересня коронавірус в світі зафіксували у більш 27 млн. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за весь час пандемії померли 882 053 людини. Водночас хворобу побороти змогли 18 054 711 хворих.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

  • США – 6 275 643;
  • Бразилія – ​​4 137 521;
  • Індія – 4 113 811;
  • Росія – 1 022 228;
  • Перу – 683 702.

Країни-антилідер за кількістю летальних випадків:

  • США – 188 932;
  • Бразилія – ​​126 650;
  • Індія – 70 626;
  • Мексика – 67 558;
  • Велика Британія – 61 640.

Де одужали найбільше хворих:

  • Бразилія – ​​3 522 155;
  • Індія – 3 180 865;
  • США – 2 315 995;
  • Росія – 838 680;
  • Південна Африка – 563 891.

Коронавірус 6 вересня

За статистикою коронавірусу на 6 вересня, в світі було зафіксовано 26 869 967 випадків, за добу понад 157 тис. нових випадків.

За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 1 915 927 пацієнтів, одужали за добу 72 570 осіб.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 883 742 людини.

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