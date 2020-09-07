Станом на ранок 7 вересня коронавірус в світі зафіксували у більш 27 млн. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за весь час пандемії померли 882 053 людини. Водночас хворобу побороти змогли 18 054 711 хворих.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

США – 6 275 643;

Бразилія – ​​4 137 521;

Індія – 4 113 811;

Росія – 1 022 228;

Перу – 683 702.

Країни-антилідер за кількістю летальних випадків:

США – 188 932;

Бразилія – ​​126 650;

Індія – 70 626;

Мексика – 67 558;

Велика Британія – 61 640.

Де одужали найбільше хворих:

Бразилія – ​​3 522 155;

Індія – 3 180 865;

США – 2 315 995;

Росія – 838 680;

Південна Африка – 563 891.

Коронавірус 6 вересня

За статистикою коронавірусу на 6 вересня, в світі було зафіксовано 26 869 967 випадків, за добу понад 157 тис. нових випадків.

За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 1 915 927 пацієнтів, одужали за добу 72 570 осіб.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 883 742 людини.