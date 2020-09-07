У Грузії партія Єдиний національний рух і об’єднання опозиції Сила разом висунули Міхеіла Саакашвілі на посаду прем’єр-міністра країни.

– Саакашвілі повинен повернутися в Грузію, він повинен зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому Єдиний національний рух і всі партії, що входять в об’єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру, – повідомив лідер партії Єдиний національний рух Григол Вашадзе.

Він також зазначив, що спеціальну заяву Міхеіл Саакашвілі зробить увечері 8 вересня. Він оголосить про свої плани щодо повернення в країну.

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Про свої наміри повернутися у грузинську політику Міхеіл Саакашвілі повідомив наприкінці серпня цього року.

Тоді у зверненні політик зазначив, що за сім років не було жодного дня, щоб він не цікавився справами Грузії.

Також Саакашвілі вибачився перед грузинським народом за помилки, які зробив і висловив думку, що життя грузинів можна зробити кращим.

Джерело: Грузія Online