Улітку 1945 року Друга світова війна наближається до логічного фіналу. Проте японці нападають на американську базу в Перл-Харборі, що спровокувало не лише керівництво США до жорстоких дій, але і розв’язало руки СРСР. Тому Сталін попри пакт нейтралітету зміг стати віроломним загарбником в Японії.

На початку доби дев’ятого серпня 1945 року радянські війська вторглися в Маньчжурію і протягом двох тижнів розгромили й полонили японську Квантунську армію. Радянська армія захопила в полон понад 600 тисяч японців. Більш того, противник майже не чинив опору Червоній армії.

Але принципового значення це вже й не мало. Адже шостого та дев’ятого серпня американці завдали ядерного удару по Хіросімі та Нагасакі. Дві бомби Малюк та Товстун США скинули на густозаселені японські міста. 130 тис. людей згоріли миттєво, ще понад півмільйона померли потім від опромінення. Найголовнішою ціллю таких дій, було залякати увесь світ і насамперед Йосипа Сталіна. Капітуляцію Японії союзники прийняли другого вересня 1945 року на борту американського лінкора Міссурі.

Внаслідок перемоги над Японією, СРСР отримав Південний Сахалін та Курильські острови, за які країни досі ведуть запеклі суперечки. Проте головною метою Сталіна тоді було розповсюдити якомога далі комуністичну ідеологію. Так вийшло комунізувати Китай та частину Кореї.

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Якщо Японія здалася другого вересня, то чому ж у Росії дату закінчення Другої світової цього року перенесли на наступний день? А все тому, що так вирішив Сталін і з 1945 року перемогу над Японією святкували саме третього вересня.

Єльцин та Медведєв повернулися до другого вересня і західних традицій. Але Путін вирішив відродити сталінські символи і цього року 75 річницю завершення Другої світової війни Росія відзначила третього вересня. Історики наголошують, що такі дії є нічим іншим, як демонстрація сили, претензія на відродження імперії за сталінським зразком і сигнал Японії, що Москва нічого віддавати не збирається.

Вступ СРСР у війну 1945 року став вирішальним у поразці Японії. Але попри все американські бомби не змогли зломити японців.