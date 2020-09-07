У Брюсселі розігнали протест проти обмежень через коронавірус

6 вересня в Брюсселі пройшла масова акція проти обмежень, які влада ввела з пандемією коронавірусу.

Близько 350 осіб вийшли на вулиці з протестами.

Травму отримав поліцейський, його вдарив в обличчя один з учасників акції. Нападника затримано.

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Представник поліції Олів’є Слосс розповів, що деякі протестанти були без масок, що і показувало суть плакатів, з якими прийшли активісти: Живи своїм життям, епідемія закінчилася і Убиті маскою.

За його словами, ніхто не дотримувався дистанції, тому було ухвалено рішення зупинити акцію.

До слова, носіння маски – обов’язкова умова в Бельгії. Таких рекомендацій зобов’язані дотримуватися люди старше 12 років. Тим, хто відмовляється дотримуватися карантинних заходів, загрожує штраф в розмірі 250 євро.

Коронавірус 7 вересня

За статистикою коронавірусу 7 вересня, в світі зафіксовано понад 27 млн. випадків. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за весь час пандемії померли 882 053 людини. У той же час хворобу побороти змогли 18 054 711 хворих.