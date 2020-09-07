В Ізраїлі через коронавірус вводять комендантську годину

З понеділка, 7 вересня, в 40 містах Ізраїлю вводиться комендантська година. На такі заходи влада пішла у зв’язку з високим рівнем захворюваності на коронавірус.

За введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години і за закриття навчальних закладів, крім тих, де фахова освіта, проголосувала міністерська комісія.

У зв’язку з великою кількістю хворих на коронавірус, комендантська година вводиться в 40 населених пунктах, які відносяться до червоної зони.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Комендантська година вступає в силу з 19.00. Вона діятиме до 5.00 наступного дня.

Не працюватимуть всі підприємства і магазини, крім продуктових і аптек. Також працюватимуть і установи системи охорони здоров’я.

Коронавірус 7 вересня

За статистикою коронавірусу 7 вересня, в світі зафіксовано понад 27 млн. випадків.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за весь час пандемії померли 882 053 людини. У той же час хворобу побороти змогли 18 054 711 хворих.