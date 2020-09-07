Вибори в Чорногорії: на акції протестів вийшли десятки тисяч осіб

У Чорногорії через тиждень після виборів на акції протестів вийшли декілька десятків тисяч осіб, які незадоволені попередніми результатами, на яких, імовірно, більшість отримують три опозиційних альянсу.

За словами протестувальників, це четники, яких не хочуть бачити в країні.

Також в історії четники – сербські партизани і націоналістичні формування, які брали участь у збройних конфліктах в Югославії.

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Зараз ЦВК повідомляє про такі результати виборів:

35,06% – Демократична партія соціалістів Чорногорії (очолює президент країни Міло Джуканович);

32,55% – За майбутнє Чорногорії;

12,53% – Світ – наша нація.

Протести у Білорусі

Через протести у Білорусі та фальсифікацію президентських виборів країни Балтії запровадили санкції проти білоруських чиновників.

Латвія, Литва та Естонія опублікували список з 30 офіційних осіб, серед яких є Олександр Лукашенко.