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Вересень, 07 в 9:05
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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09:13
-
07 вересня
На Марш єдності у Мінську 6 вересня вийшли від 170 до 200 тисяч людей.
09:11
-
07 вересня
На протестах у Мінську був затриманий член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Єгоров. Його місцезнаходження поки не встановлено.
Обставини його затримання не називають.
Координаційна рада білоруської опозиції – це недержавний представницький орган, створений з метою організації процесу передачі влади і забезпечення згоди в суспільстві, захисту суверенітету і незалежності Республіки Білорусь.
00:04
-
07 вересня
У Мінську затримали співробітників рятувальної служби, які допомогли людям, що тікали від силовиків ОМОН у воду.
Мітингувальники стрибали у річку Свіслоч, звідти їх діставали рятувальники.
Як пише
Euroradio, їх затримали і відправили до Центрального РВВС Мінська.
21:50
-
06 вересня
Учасників протестів у Білорусі почали лякати застосуванням сили.
Міністр внутрішніх справ країни Юрій Караєв в ефірі державного телеканалу СТВ заявив, що, якщо учасники акцій перейдуть до силових методів, ОМОН відповість такими ж заходами.
20:01
-
06 вересня
Під час розгону мітингувальників у Мінську та інших містах відбулися сутички з силовиками ОМОН. За інформацією видання
, у столиці, біля Палацу незалежності, і у Гродно був застосований сльозогінний газ. TUT.BY
Щонайменше одну людину госпіталізували до лікарні.
19:58
-
06 вересня
Марш єдності у Білорусі 6 вересня закінчився жорстким розгоном мітингувальників і появою молодиків у спортивному одязі, які били людей кийками і затримували їх.
Джерело: TUT.BY
17:28
-
06 вересня
Правозахисники з центру
Весна вже нарахували майже 80 затриманих на акції протесту в Мінську.
Як повідомляють очевидці, загалом у ході беруть участь понад 100 тис. людей.
16:17
-
06 вересня
Під час Маршу єдності в Білорусі силовики затримали близько 15 учасників акції.
Зокрема, керівника товариства Екодім Ірину Сухій та члена Координаційної ради Ольгу Павлову, повідомляє
Радіо Свобода.
15:10
-
06 вересня
МВС Білорусі повідомило про затримання близько 10 учасників акції протесту в Мінську.
Зараз на перетині проспекту Незалежності та вулиці Леніна знаходяться десятки тисяч людей.
Фото: TUT.BY
14:02
-
06 вересня
У Гродно колона рухається до центру міста. ЗМІ повідомляють, що ОМОН почав затримувати учасників мирного маршу.
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