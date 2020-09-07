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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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09:13 - 07 вересня

На Марш єдності у Мінську 6 вересня вийшли від 170 до 200 тисяч людей.

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09:11 - 07 вересня

На протестах у Мінську був затриманий член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Єгоров. Його місцезнаходження поки не встановлено.

Обставини його затримання не називають.

Координаційна рада білоруської опозиції – це недержавний представницький орган, створений з метою організації процесу передачі влади і забезпечення згоди в суспільстві, захисту суверенітету і незалежності Республіки Білорусь.

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00:04 - 07 вересня

У Мінську затримали співробітників рятувальної служби, які допомогли людям, що тікали від силовиків ОМОН у воду.

Мітингувальники стрибали у річку Свіслоч, звідти їх діставали рятувальники.

Як пише Euroradio, їх затримали і відправили до Центрального РВВС Мінська.

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21:50 - 06 вересня

Учасників протестів у Білорусі почали лякати застосуванням сили.

Міністр внутрішніх справ країни Юрій Караєв в ефірі державного телеканалу СТВ заявив, що, якщо учасники акцій перейдуть до силових методів, ОМОН відповість такими ж заходами.

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20:01 - 06 вересня

Під час розгону мітингувальників у Мінську та інших містах відбулися сутички з силовиками ОМОН. За інформацією видання TUT.BY, у столиці, біля Палацу незалежності, і у Гродно був застосований сльозогінний газ.

Щонайменше одну людину госпіталізували до лікарні.

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19:58 - 06 вересня

Марш єдності у Білорусі 6 вересня закінчився жорстким розгоном мітингувальників і появою молодиків у спортивному одязі, які били людей кийками і затримували їх.

задержания в беларуси

Джерело: TUT.BY

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17:28 - 06 вересня

Правозахисники з центру Весна вже нарахували майже 80 затриманих на акції протесту в Мінську.

Як повідомляють очевидці, загалом у ході беруть участь понад 100 тис. людей.

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16:17 - 06 вересня

Під час Маршу єдності в Білорусі силовики затримали близько 15 учасників акції.

Зокрема, керівника товариства Екодім Ірину Сухій та члена Координаційної ради Ольгу Павлову, повідомляє Радіо Свобода.

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15:10 - 06 вересня

МВС Білорусі повідомило про затримання близько 10 учасників акції протесту в Мінську.

Зараз на перетині проспекту Незалежності та вулиці Леніна знаходяться десятки тисяч людей.

Протести у Білорусі

Фото: TUT.BY

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14:02 - 06 вересня

У Гродно колона рухається до центру міста. ЗМІ повідомляють, що ОМОН почав затримувати учасників мирного маршу.

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