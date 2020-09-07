09:11 -

На протестах у Мінську був затриманий член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Єгоров. Його місцезнаходження поки не встановлено.

Обставини його затримання не називають.

Координаційна рада білоруської опозиції – це недержавний представницький орган, створений з метою організації процесу передачі влади і забезпечення згоди в суспільстві, захисту суверенітету і незалежності Республіки Білорусь.