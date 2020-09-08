ЗМІ з посиланням на власні джерела почали повідомляти, що член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова порвала свій паспорт, коли її намагалися насильницьким способом вивезти з Білорусі.

Начебто, саме через це вона не перетнула український кордон.

Однак у прес-службі прикордонного комітету Білорусі повідомили, що не володіють інформацією про те, що Колесникова розірвала паспорт на кордоні.

Читайте: Це насильницьке видворення: Геращенко про виїзд опозиціонерів з Білорусі

У прес-службі штабу Віктора Бабарика, координатором якого була Марія Колесникова під час виборів у Білорусі, цю інформацію Фактам ICTV не коментують.

Водночас, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, оскільки вона “зробила дії з унеможливлення її переміщення через кордон”.

Натомість двоє білоруських опозиціонерів Антон Родненков і Іван Кравцов прибули в Україну.