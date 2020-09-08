8 вересня коронавірус у світі підтвердили у майже 27,5 млн осіб.

Всього на вірус нині хворіють понад 7 млн ​​мешканців планети, з них більшість – у легкій формі.

За час пандемії померли від Covid-19 896,8 тис. людей, одужати вдалося 19,5 млн пацієнтам.

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Країни, де найбільше хворих на коронавірус:

США – 6 485 575;

Індія – 4 277 584;

Бразилія – ​​4 147 794;

Росія – 1 030 690;

Перу – 683 702.

Країни, де найбільше людей померли від вірусу:

США – 193 534;

Бразилія – ​​127 001;

Індія – 72 816;

Мексика – 67 781;

Велика Британія – 41 554.

Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав:

США – 3 758 629;

Бразилія – ​​3 355 564;

Індія – 3 321 420;

Росія – 843 277;

Південна Африка – 566 555.

Україна з 138 068 підтвердженими випадками посідає 24 місце у коронавірусному антирейтингу.

Коронавірус у світі 7 вересня

За статистикою коронавірусу у світі 7 вересня, вірус підтвердили у понад 27 млн. людей.

За весь час пандемії померли від хвороби 882 тис. пацієнтів.

Одужати вдалося понад 18 млн хворим.