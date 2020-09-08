8 вересня коронавірус у світі підтвердили у майже 27,5 млн осіб.
Всього на вірус нині хворіють понад 7 млн мешканців планети, з них більшість – у легкій формі.
За час пандемії померли від Covid-19 896,8 тис. людей, одужати вдалося 19,5 млн пацієнтам.
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Країни, де найбільше хворих на коронавірус:
- США – 6 485 575;
- Індія – 4 277 584;
- Бразилія – 4 147 794;
- Росія – 1 030 690;
- Перу – 683 702.
Країни, де найбільше людей померли від вірусу:
- США – 193 534;
- Бразилія – 127 001;
- Індія – 72 816;
- Мексика – 67 781;
- Велика Британія – 41 554.
Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав:
- США – 3 758 629;
- Бразилія – 3 355 564;
- Індія – 3 321 420;
- Росія – 843 277;
- Південна Африка – 566 555.
Україна з 138 068 підтвердженими випадками посідає 24 місце у коронавірусному антирейтингу.
Коронавірус у світі 7 вересня
За статистикою коронавірусу у світі 7 вересня, вірус підтвердили у понад 27 млн. людей.
За весь час пандемії померли від хвороби 882 тис. пацієнтів.
Одужати вдалося понад 18 млн хворим.