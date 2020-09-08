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Факти / Світ

Майже 27,5 млн випадків: коронавірус у світі 8 вересня

8 вересня коронавірус у світі підтвердили у майже 27,5 млн осіб.

Всього на вірус нині хворіють понад 7 млн ​​мешканців планети, з них більшість – у легкій формі.

За час пандемії померли від Covid-19 896,8 тис. людей, одужати вдалося 19,5 млн пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в світі: карта поширення

Країни, де найбільше хворих на коронавірус:

  • США – 6 485 575;
  • Індія – 4 277 584;
  • Бразилія – ​​4 147 794;
  • Росія – 1 030 690;
  • Перу – 683 702.

Країни, де найбільше людей померли від вірусу:

  • США – 193 534;
  • Бразилія – ​​127 001;
  • Індія – 72 816;
  • Мексика – 67 781;
  • Велика Британія – 41 554.

Країни-лідери за кількістю тих, хто одужав:

  • США – 3 758 629;
  • Бразилія – ​​3 355 564;
  • Індія – 3 321 420;
  • Росія – 843 277;
  • Південна Африка – 566 555.

Україна з 138 068 підтвердженими випадками посідає 24 місце у коронавірусному антирейтингу.

Коронавірус у світі 7 вересня

За статистикою коронавірусу у світі 7 вересня, вірус підтвердили у понад 27 млн. людей.

За весь час пандемії померли від хвороби 882 тис. пацієнтів.

Одужати вдалося понад 18 млн хворим.

Фото: Dreamstime

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