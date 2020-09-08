Місцезнаходження Марії Колесникової поки невідомо – штаб Бабарика

7 вересня в центрі Мінська невідомі люди викрали члена Координаційної ради і лідера штабу Віктора Бабарика Марію Колесникову.

Де вона зараз знаходиться – поки не відомо. Про це повідомили в штабі колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика.

– Марія Колесникова сьогодні вранці зробила героїчний вчинок. Вона ризикнула своєю свободою і безпекою заради майбутнього Білорусі, – йдеться в повідомленні.

Також в штабі додали, що поки невідомо, де знаходиться Колесникова.

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За словами білоруських опозиціонерів Кравцова і Роднєнкова, її посадили до них в машину, коли ті під тиском перетинали український кордон. Однак в автомобілі Колесникова побачила свій паспорт, порвала і викинула його.

У Колесникової відібрали паспорт ще при затриманні, тому після того, як вона порвала документ, втратила можливість перетнути кордон з Україною.

За словами опозиціонерів, Марія Колесникова вийшла через вікно задніх дверей ногами вперед і пішла по проїжджій частині в сторону Білорусі.

Потім до неї підійшли люди, які її забрали й посадили в сріблястий мікроавтобус, в якому вона їхала до цього.

Однак президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колесникову викинули з машини її колеги-опозиціонери.

Джерело: Віктор Бабарико