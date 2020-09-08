Російська вакцина від коронавірусу надійде в обіг

Перша партія російської вакцини Супутник V отримала дозвіл на випуск і скоро з’явиться в регіонах країни.
Після цього може початися масова вакцинація, заявили у Міністерстві охорони здоров’я Росії.
– Вакцина пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнадзору, – заявили у МОЗ РФ.
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За їх інформацією, поставки перших партій вакцини в російські регіони очікуються найближчим часом.
Вакцинація від коронавірусу в РФ повинна проводитися виключно добровільно.
Вакцину розробили науковці дослідницького центру ім. Гамалії.
Російська вакцина від коронавірусу
Президент РФ Володимир Путін 11 серпня заявив, що країна першою у світі розробила вакцину проти коронавірусу.
Вакцина у першій і другій фазах досліджень речовина спровокувала вироблення антитіл у 76 учасників випробування.
Водночас Супутник-V була зареєстрована до проходження третьої фази випробувань. У ній вакцину мають протестувати на декількох тисячах добровольців. У зв’язку з цим російську вакцину піддали критиці експерти.
Джерело: МОЗ РФ