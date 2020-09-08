Російська вакцина від коронавірусу надійде в обіг

Перша партія російської вакцини Супутник V отримала дозвіл на випуск і скоро з’явиться в регіонах країни.

Після цього може початися масова вакцинація, заявили у Міністерстві охорони здоров’я Росії.

– Вакцина пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнадзору, – заявили у МОЗ РФ.

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За їх інформацією, поставки перших партій вакцини в російські регіони очікуються найближчим часом.

Вакцинація від коронавірусу в РФ повинна проводитися виключно добровільно.

Вакцину розробили науковці дослідницького центру ім. Гамалії.

Російська вакцина від коронавірусу

Президент РФ Володимир Путін 11 серпня заявив, що країна першою у світі розробила вакцину проти коронавірусу.

Вакцина у першій і другій фазах досліджень речовина спровокувала вироблення антитіл у 76 учасників випробування.

Водночас Супутник-V була зареєстрована до проходження третьої фази випробувань. У ній вакцину мають протестувати на декількох тисячах добровольців. У зв’язку з цим російську вакцину піддали критиці експерти.

Джерело: МОЗ РФ