Трамп може призначити нового главу Пентагону – ЗМІ

Очільник США Дональд Трамп має зауваження до роботи міністра оборони Марка Еспера, через що останнього можуть звільнити найближчим часом.
Водночас президент визначився з новим кандидатом на пост глави Пентагону, ним може стати міністр у справах ветеранів Роберт Вілкі.
Трамп уже три місяці роздумує над звільненням Еспера, передає ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Одні радники закликають зробити подібний крок до виборів, які пройдуть 3 листопада 2020 року, інші ж відмовляють від кадрових змін під час президентських перегонів.
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За даними джерел, Трамп уже зустрічався з Вілкі у Білому домі та обговорював це питання, кандидат може стати тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони.
Водночас у Пентагоні та Департаменті у справах ветеранів відмовилися коментувати можливі кадрові зміни.
Вибори у США
Нині у США тривають перегони за крісло президента. Кандидатом він демократів є Джо Байден, його опонент, республіканець і чинний президент США Дональд Трамп.
За результатами останнього соцопитування Financial Times, Байден випереджає Трампа майже на 8%.
На виборах президента США 2020 за Байдена готові проголосувати 50,3% виборців, за Трампа – 42,4%.
Джерело: NBC News