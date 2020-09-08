Трамп може призначити нового главу Пентагону – ЗМІ

Очільник США Дональд Трамп має зауваження до роботи міністра оборони Марка Еспера, через що останнього можуть звільнити найближчим часом.

Водночас президент визначився з новим кандидатом на пост глави Пентагону, ним може стати міністр у справах ветеранів Роберт Вілкі.

Трамп уже три місяці роздумує над звільненням Еспера, передає ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Одні радники закликають зробити подібний крок до виборів, які пройдуть 3 листопада 2020 року, інші ж відмовляють від кадрових змін під час президентських перегонів.

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За даними джерел, Трамп уже зустрічався з Вілкі у Білому домі та обговорював це питання, кандидат може стати тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони.

Водночас у Пентагоні та Департаменті у справах ветеранів відмовилися коментувати можливі кадрові зміни.

Вибори у США

Нині у США тривають перегони за крісло президента. Кандидатом він демократів є Джо Байден, його опонент, республіканець і чинний президент США Дональд Трамп.

За результатами останнього соцопитування Financial Times, Байден випереджає Трампа майже на 8%.

На виборах президента США 2020 за Байдена готові проголосувати 50,3% виборців, за Трампа – 42,4%.

Джерело: NBC News