У Мінську на Комарівському ринку люди в масках і без розпізнавальних знаків на формі затримують протестувальників, які зібралися на проведення маршу на підтримку Колесникової.

Невідомі їх хапають і відвозять в невідомому напрямку, також і літніх жінок.

На протести біля ринку почали збиратися жінки, щоб підтримати викрадену, а потім затриману Марію Колесникову.

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За інформацією ЗМІ, було затримано близько 10 осіб.

8 серпня штаб колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика повідомив, що Марія Колесникова зараз затримана і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні.

Адвокат подав всі необхідні документи про прийняття захисту. Однак в Мозирському прикордонному загоні йому повідомили, що Колесникової у них немає.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що той факт, що Колесникова зараз в Мозирському прикордонному загоні, він не може підтвердити.