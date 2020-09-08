У ЄС засудили розгін протестів у Білорусі та політичні арешти, які тривають в країні.

З відповідною заявою виступив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

– Ми засуджуємо проведення свавільних та незрозумілих арештів та політичних затримань у Білорусі, що відбулися від початку кампанії перед виборами президента, – відзначив Жозеп Боррель.

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Представник ЄС згадав останні затримання у Білорусі, зокрема Марії Колесникової, та нагадав про відповідальність та міжнародні зобов’язання країни.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Білорусі тривають протести через результати президентських виборів, згідно з якими країну вкотре очолив Олександр Лукашенко. Люди вийшли на вулиці, але там їх зустріли силовики ОМОН, які розганяли та били мітингувальників. Попри це, громадяни продовжують організовувати Марші єдності.

Протягом цього місяця у Білорусі сформувалася опозиція, членів якої затримували.

7 вересня стало відомо про затримання члена Координаційної ради Марії Колесникової.

Джерело: eeas.europa.eu