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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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Пряма трансляція
09:24 - 08 вересня

Вночі 8 вересня член президії Координаційної ради Марія Колесникова проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що опозиціонерку затримали.

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21:01 - 07 вересня

Український посол Ігор Кизим повернувся до Мінська. Але двосторонні контакти залишаються на паузі, заявив він.

 

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20:45 - 07 вересня

Координаційна рада опозиції Білорусі звинувачує уряд і правоохоронні органи у перевищенні влади і службових повноважень, а також закликає відновити демократію в країні.

Для вжиття заходів щодо подолання кризи необхідно:

  • забезпечити розслідування злочинів, скоєних у період з 9 серпня по відношенню до учасників мирних акцій;
  • опублікувати правдиву інформацію про підсумки голосування на виборах президента;
  • припинити політичні репресії, зокрема, щодо членів Координаційної ради;
  • розглянути питання скасування або перегляду заведених кримінальних справ.

Джерело: Координаційна рада опозиції Білорусі

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18:33 - 07 вересня

Міліція у Мінську затримала 8 рятувальників, які під час розгону акції протесту рятували мітингувальників, які стрибнули у річку Свислоч.

Рятувальники дали протестувальникам ковдри та перевезли на інший берег.

Усю зміну затримали та звинуватили у непокорі міліції. Родичі впевнені – рятувальників затримали, бо допомагали мітингувальникам втекти від міліції.

Усіх затриманих відправили до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна. Їх судитимуть за два дні.

Джерело: TUT.BY

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17:26 - 07 вересня

Міноборони Білорусі привело в бойову готовність 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.

Також Збройні сили викликають військовозобов’язаних із запасу на бойове злагодження підрозділів.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі

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16:24 - 07 вересня

У мережі з’явилось відео, як невідомі люди посадили Марію Колесникову у мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

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11:56 - 07 вересня

Члена Координаційної ради Марію Колесникову невідомі люди посадили в мікроавтобус вранці 7 вересня біля Національного художнього музею.

Марія Колеснікова викрадена в центрі Мінська невідомими

Прес-секретар Координаційної ради Антон Родненков о 10.13 сказав TUT.BY, що Марія одна була в центрі міста у справах.

Об 11.00 телефон Родненкова став недоступним.

– Де перебувають Марія і Антон я не знаю і не можу зв’язатися з ними. Також немає зв’язку з членом Координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим, – сказав член Координаційної ради Максим Знак.

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09:13 - 07 вересня

На Марш єдності у Мінську 6 вересня вийшли від 170 до 200 тисяч людей.

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09:11 - 07 вересня

На протестах у Мінську був затриманий член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Єгоров. Його місцезнаходження поки не встановлено.

Обставини його затримання не називають.

Координаційна рада білоруської опозиції – це недержавний представницький орган, створений з метою організації процесу передачі влади і забезпечення згоди в суспільстві, захисту суверенітету і незалежності Республіки Білорусь.

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00:04 - 07 вересня

У Мінську затримали співробітників рятувальної служби, які допомогли людям, що тікали від силовиків ОМОН у воду.

Мітингувальники стрибали у річку Свіслоч, звідти їх діставали рятувальники.

Як пише Euroradio, їх затримали і відправили до Центрального РВВС Мінська.

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