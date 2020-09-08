Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Вночі 8 вересня член президії Координаційної ради Марія Колесникова проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.
У Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що опозиціонерку затримали.
Український посол Ігор Кизим повернувся до Мінська. Але двосторонні контакти залишаються на паузі, заявив він.
Координаційна рада опозиції Білорусі звинувачує уряд і правоохоронні органи у перевищенні влади і службових повноважень, а також закликає відновити демократію в країні.
Для вжиття заходів щодо подолання кризи необхідно:
- забезпечити розслідування злочинів, скоєних у період з 9 серпня по відношенню до учасників мирних акцій;
- опублікувати правдиву інформацію про підсумки голосування на виборах президента;
- припинити політичні репресії, зокрема, щодо членів Координаційної ради;
- розглянути питання скасування або перегляду заведених кримінальних справ.
Джерело: Координаційна рада опозиції Білорусі
Міліція у Мінську затримала 8 рятувальників, які під час розгону акції протесту рятували мітингувальників, які стрибнули у річку Свислоч.
Рятувальники дали протестувальникам ковдри та перевезли на інший берег.
Усю зміну затримали та звинуватили у непокорі міліції. Родичі впевнені – рятувальників затримали, бо допомагали мітингувальникам втекти від міліції.
Усіх затриманих відправили до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна. Їх судитимуть за два дні.
Джерело: TUT.BY
Міноборони Білорусі привело в бойову готовність 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.
Також Збройні сили викликають військовозобов’язаних із запасу на бойове злагодження підрозділів.
Джерело: Міністерство оборони Білорусі
У мережі з’явилось відео, як невідомі люди посадили Марію Колесникову у мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.
Члена Координаційної ради Марію Колесникову невідомі люди посадили в мікроавтобус вранці 7 вересня біля Національного художнього музею.
Марія Колеснікова викрадена в центрі Мінська невідомими
Прес-секретар Координаційної ради Антон Родненков о 10.13 сказав TUT.BY, що Марія одна була в центрі міста у справах.
Об 11.00 телефон Родненкова став недоступним.
– Де перебувають Марія і Антон я не знаю і не можу зв’язатися з ними. Також немає зв’язку з членом Координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим, – сказав член Координаційної ради Максим Знак.
На Марш єдності у Мінську 6 вересня вийшли від 170 до 200 тисяч людей.
На протестах у Мінську був затриманий член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Єгоров. Його місцезнаходження поки не встановлено.
Обставини його затримання не називають.
Координаційна рада білоруської опозиції – це недержавний представницький орган, створений з метою організації процесу передачі влади і забезпечення згоди в суспільстві, захисту суверенітету і незалежності Республіки Білорусь.
У Мінську затримали співробітників рятувальної служби, які допомогли людям, що тікали від силовиків ОМОН у воду.
Мітингувальники стрибали у річку Свіслоч, звідти їх діставали рятувальники.
Як пише Euroradio, їх затримали і відправили до Центрального РВВС Мінська.