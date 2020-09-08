18:33 -

Міліція у Мінську затримала 8 рятувальників, які під час розгону акції протесту рятували мітингувальників, які стрибнули у річку Свислоч.

Рятувальники дали протестувальникам ковдри та перевезли на інший берег.

Усю зміну затримали та звинуватили у непокорі міліції. Родичі впевнені – рятувальників затримали, бо допомагали мітингувальникам втекти від міліції.

Усіх затриманих відправили до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна. Їх судитимуть за два дні.

Джерело: TUT.BY