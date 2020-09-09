Без кінця дзвонили: Алексієвич зібрала журналістів через невідомих “гостей”

Письменниця і нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич 9 вересня заявила, що була стривожена дзвінками невідомих у двері своєї квартири після інформації про затримання члена президії Координаційної ради Білорусі Максима Знака.

Алексієвич також повідомила, що Координаційна рада діятиме, незважаючи на затримання його лідерів.

– Повстала не Рада, повстала країна. Я хочу повторити те, що кажу завжди. Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб у суспільстві почався діалог – сказала вона журналістам.

Крім того, нобелівська лауреатка закликала російську інтелігенцію підтримати протести в Білорусі.

– Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати, – сказала Алексієвич.

Читайте: Я не свідчила проти себе: Алексієвич про допит у СК Білорусі

Влада затримала майже всіх членів президії Координаційної ради

Світлана Алексієвич залишилася одна на свободі та в Білорусі серед членів президії Координаційної ради після того, як 9 вересня було затримано Максима Знака.

Ще п’ять із семи осіб були або затримані, або насильно вивезені за кордон.

Тільки 9 вересня стало відомо, що представниця Координаційної ради Марія Колесникова, яку викрали на вулицях Мінська 7 вересня, заарештована і перебуває в СІЗО.

Фото: TUT.by