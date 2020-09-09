У Молдові звільнили головного епідеміолога країни Миколу Фуртуне, який заявив, що ”коронавірус забрав життя тих, хто і так був тягарем для оточення”.

Він пояснив, що це були люди, які боролися з важким діабетом, серцево-судинними патологіями або останніми стадіями раку.

– Не хочу, щоб мене засуджували або здатися цинічним, але в усьому світі Covid-19 забрав життя тих, хто і так був тягарем для себе і оточуючих. Так сталося і у Франції, і в Італії, і, на жаль, в Молдові, – заявив Фуртуне у ефірі національного каналу.

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Згодом, Фуртуне вирішив виправдатись і заявив, що його неправильно зрозуміли. Він мав на увазі, що ці хворі – це тягар з медичної, а не з соціальної точки зору.

Вимагати відставки чиновника почав президент Ігор Додон та Демократична партія.

8 вересня Миколу Фуртуне оголосив про свою відставку на засіданні, яке скликав прем’єр-міністр Іон Кику.

Коронавірус у Молдові

Станом на 9 вересня, у Молдові зафіксували 40 556 випадків коронавірусу. Одужало від інфекції 28 962 осіб, померло 1 087 молдован.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 у світі склала 27 477 049 осіб. Жертвами коронавірусу за час пандемії стали 896 173 людини, а одужали 18 444 140 осіб.

Джерело: Newsmaker